Diving nel mondo: lo spettacolo è in fondo al mar (Di lunedì 20 dicembre 2021) In alcuni angoli della Terra, la flora e la fauna marina si ammirano ad un passo dalla riva, vita che incanta e che si addentra nel blu, un incantesimo sino a 4 atmosfere, il limite di 30-40 metri di profondità per esplorare il mare in totale sicurezza. Un privilegio del Mar Rosso, degli atolli maldiviani, dei Caraibi, della geografia di isole che costellano il Pacifico e l’Oceano Indiano, e dell’immenso reef australiano. Persino il nostro Mediterraneo svela un incanto sommerso che non ha nulla da invidiare alle meraviglie agli antipodi. Nuvole di pesci, foreste di alghe svolazzanti, sculture di coralli e costellazioni di stelle marine, e ancora granchi, molluschi, mante vanitose e squaletti innocui, simpatiche tartarughe e i grandi mammiferi con le pinne: una festa con i colori di un arcobaleno tuffato nel blu. Come scrisse Jules Verne,“il mare è tutto, è movimento ed amore, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) In alcuni angoli della Terra, la flora e la fauna marina si ammirano ad un passo dalla riva, vita che incanta e che si addentra nel blu, un incantesimo sino a 4 atmosfere, il limite di 30-40 metri di profondità per esplorare il mare in totale sicurezza. Un privilegio del Mar Rosso, degli atolli maldiviani, dei Caraibi, della geografia di isole che costellano il Pacifico e l’Oceano Indiano, e dell’immenso reef australiano. Persino il nostro Mediterraneo svela un incanto sommerso che non ha nulla da invidiare alle meraviglie agli antipodi. Nuvole di pesci, foreste di alghe svolazzanti, sculture di coralli e costellazioni di stelle marine, e ancora granchi, molluschi, mante vanitose e squaletti innocui, simpatiche tartarughe e i grandi mammiferi con le pinne: una festa con i colori di un arcobaleno tuffato nel blu. Come scrisse Jules Verne,“il mare è tutto, è movimento ed amore, è ...

