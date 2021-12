DIRETTA | Obbligo vaccinale, legge di Bilancio e rinnovo del contratto: intervista a Marcello Pacifico (Anief) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dall'Obbligo vaccinale per docenti e Ata fino alle trattative per il rinnovo contrattuale passando per la discussione in corso in Parlamento riguardo la legge di Bilancio. Tutto ciò (e molto altro) sarà argomento dell'intervista con Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, in programma lunedì 20 dicembre alle 14.45. Conduce il giornalista di Orizzonte Scuola, Andrea Carlino. L'articolo DIRETTA Obbligo vaccinale, legge di Bilancio e rinnovo del contratto: intervista a Marcello Pacifico (Anief) . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dall'per docenti e Ata fino alle trattative per ilcontrattuale passando per la discussione in corso in Parlamento riguardo ladi. Tutto ciò (e molto altro) sarà argomento dell'con, presidente nazionale, in programma lunedì 20 dicembre alle 14.45. Conduce il giornalista di Orizzonte Scuola, Andrea Carlino. L'articolodidel) .

Advertising

CRobbiano : I servizi televisi in diretta sull'obbligo della mascherina all'aperto in città dimostrano che in molti non la por… - luca70_gian : @autocostruttore @Christianzu76 Le norme volute da Bergoglio nel 2019 prevedono l'obbligo di indagine da parte dei… - Faillaluca : Zaia: «Nuova ordinanza che anticipa la zona gialla. Obbligo mascherina e ta... tamponi anche al personale medico va… - DoctorSassaroli : @GiulioMarini2 @barbarab1974 ma scusate, obbligo vaccinale (3 dosi pena la sospensione) ed ora tampone ogni 4 giorn… - CdT_Online : Il consigliere federale Alain Berset illustra le ultime decisioni prese dall’Esecutivo: tra le nuove misure anche l… -