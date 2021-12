Die Hard – Un buon giorno per morire: su Italia1 l’ultimo film della celebre saga con Bruce Willis (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lunedì 20 dicembre 2021 arriva su Italia1 il film che chiude una delle saghe cinematografiche più longeve e famose di tutto il mondo. Il divo hollywoodiano Bruce Willis veste per l’ultima volta i panni del poliziotto divenuto detective di nome John McClane. Nella pellicola Die Hard – Un buon giorno per morire l’attore dovrà viaggiare fino in Russia per difendere dalle accuse di omicidio il figlio John “Jack” McClane, Jr., nel tentativo di liberarlo dal carcere nel quale è detenuto in attesa di processo. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film in onda questa sera a partire dalle ore 21:20 circa sul canale Mediaset. Die Hard – Un buon giorno per morire: il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lunedì 20 dicembre 2021 arriva suilche chiude una delle saghe cinematografiche più longeve e famose di tutto il mondo. Il divo hollywoodianoveste per l’ultima volta i panni del poliziotto divenuto detective di nome John McClane. Nella pellicola Die– Unperl’attore dovrà viaggiare fino in Russia per difendere dalle accuse di omicidio il figlio John “Jack” McClane, Jr., nel tentativo di liberarlo dal carcere nel quale è detenuto in attesa di processo. Scopri la trama, il cast e le curiosità delin onda questa sera a partire dalle ore 21:20 circa sul canale Mediaset. Die– Unper: il ...

GuidaTVPlus : 20-12-2021 21:24 #Italia1 Die Hard - Un buon giorno per morire #FilmAzione,Thriller #StaseraInTV - H90CJNow : RT @PrimeVideoIT: È finalmente il momento giusto per chiedervelo, qual è il film di Natale DE-FI-NI-TI-VO??? Die Hard non vale, non ci prov… - Emycaiazzo22 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1, va in onda l'action thriller #DieHard - Un buon giorno per morire, quinto capitolo della s… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1, va in onda l'action thriller #DieHard - Un buon giorno per morire, quinto capitolo del… - docmanhattan4 : @PrimeVideoIT D'accordo, allora Die Hard 2. -