Diabolik | Miriam Leone è Eva Kant | “Femminista prima del femminismo”

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La video intervista ae Antonio Manetti, protagonista e regista di: l''attrice interpreta Eva, compagna del ladro criminale, ma è molto di più; è lei la vera protagonista del film ispirato al fumetto. Magnetica, felina, elegante:sembra nata per interpretare Eva. È lei la vera gemma di, film diretto dai Manetti Bros. in sala dal 16 dicembre, ispirato all'omonimo fumetto creato dalle sorelle Giussani e pubblicato da Astorina a partire dagli anni '60. Ricca ereditiera, Evaarriva a Clearville con un diamante rosa gigante, che fa gola al ladro criminale. Galeotto fu il brillante: è così che i due si incontrano per lavolta e da lì diventano immediatamente ...