Diabolik, il cinecomic italiano che esalta il superuomo (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Questa è la legge” “È la tua legge” “È la legge di tutti gli uomini!” “Non la mia” Nel confronto tra l’ispettore Ginko e Diabolik sta forse il punto cardine del nuovo film dei Manetti Bros, Diabolik appunto, film-evento annunciato e atteso da almeno due anni e costantemente ritardato a causa della pandemia, tanto da costringere i registi a girare il sequel prima ancora che il primo capitolo fosse uscito nelle sale. Inaspettatamente, in un periodo in cui va tanto di moda adattare e rielaborare vecchi franchise e distruggere storici personaggi per renderli più “friendly” ai dogmi di oggi (vedi James Bond colpevolizzato e ridicolizzato a cui le strong women danno picche, o He Man inutile pupazzo di Teela con Skeleton povero cretino domato da Evil Lyn, o il Luke Skywalker fallito che deve lasciare il posto alla jedi donna, o Terminator donna che salva il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Questa è la legge” “È la tua legge” “È la legge di tutti gli uomini!” “Non la mia” Nel confronto tra l’ispettore Ginko esta forse il punto cardine del nuovo film dei Manetti Bros,appunto, film-evento annunciato e atteso da almeno due anni e costantemente ritardato a causa della pandemia, tanto da costringere i registi a girare il sequel prima ancora che il primo capitolo fosse uscito nelle sale. Inaspettatamente, in un periodo in cui va tanto di moda adattare e rielaborare vecchi franchise e distruggere storici personaggi per renderli più “friendly” ai dogmi di oggi (vedi James Bond colpevolizzato e ridicolizzato a cui le strong women danno picche, o He Man inutile pupazzo di Teela con Skeleton povero cretino domato da Evil Lyn, o il Luke Skywalker fallito che deve lasciare il posto alla jedi donna, o Terminator donna che salva il ...

