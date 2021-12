Detto Fatto in onda fino al 23 dicembre: ecco quando torna lo show di Bianca Guaccero (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ultima settimana per Bianca Guaccero e il suo Detto Fatto. In vista delle festività natalizie i palinsesti varieranno, permettendo a gran parte dei programmi Rai di farsi delle vacanze che dureranno diverse settimane. fino al 23 dicembre gli appassionati di questa trasmissione di Rai 2 avranno modo di scoprire dei nuovi tutorial e imparare delle ricette golose oltre a svagarsi con gli ospiti importanti che la conduttrice pugliese accoglierà in salotto. Ma quanto durerà questo stop? Andiamo subito a scoprire quando tornerà in onda Detto Fatto e il programma di quest'ultima settimana che si preannuncia avvincentissima! ecco quando torna Detto ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ultima settimana pere il suo. In vista delle festività natalizie i palinsesti varieranno, permettendo a gran parte dei programmi Rai di farsi delle vacanze che dureranno diverse settimane.al 23gli appassionati di questa trasmissione di Rai 2 avranno modo di scoprire dei nuovi tutorial e imparare delle ricette golose oltre a svagarsi con gli ospiti importanti che la conduttrice pugliese accoglierà in salotto. Ma quanto durerà questo stop? Andiamo subito a scopriretornerà ine il programma di quest'ultima settimana che si preannuncia avvincentissima!...

