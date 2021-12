Designazioni arbitrali Serie A, diciannovesima giornata: il punto (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ultima giornata del 2021 per la massima Serie di calcio italiano. Sono uscite, da poco, le Designazioni arbitrali Serie A della diciannovesima giornata: la Juventus sarà diretta da Dionisi, l’Inter da Guida, il Milan da Di Bello, il Napoli da Massimi, mentre Lazio e Roma saranno arbitrate rispettivamente da Maresca e Giacomelli. Ecco il punto con le squadre di direttori di gara complete per l’ultima gara di calcio del 2021. Designazioni arbitrali Serie A: tutte le squadre di fischietti in campo per la diciannovesima giornata Ecco tutti i fischietti impegnati in questa turno infrasettimanale che chiuderà il 2021 con l’ultima giornata dell’anno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ultimadel 2021 per la massimadi calcio italiano. Sono uscite, da poco, leA della: la Juventus sarà diretta da Dionisi, l’Inter da Guida, il Milan da Di Bello, il Napoli da Massimi, mentre Lazio e Roma saranno arbitrate rispettivamente da Maresca e Giacomelli. Ecco ilcon le squadre di direttori di gara complete per l’ultima gara di calcio del 2021.A: tutte le squadre di fischietti in campo per laEcco tutti i fischietti impegnati in questa turno infrasettimanale che chiuderà il 2021 con l’ultimadell’anno ...

Advertising

vivoperlinter : Tutti gli #arbitri per l'ultima del 2021 - violanews : Ecco l'arbitro di #VeronaFiorentina di mercoledì - tcm24com : Serie A, le designazioni arbitrali della 19a giornata #serie a - ItalianSerieA : New post: SERIE A TIM – LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 19ª GIORNATA - capuanogio : Le designazioni arbitrali per la 19° giornata della #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Designazioni arbitrali Napoli - Spezia: arbitra Massimi con Pairetto al VAR L'AIA (associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali della 19° giornata del campionato di Serie A, ultima del girone di andata e ultima dell'anno solare. La designazione di Napoli - Spezia. Questa la sestina completa designata ...

Arbitri Serie C girone C, le designazioni della 20a giornata MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Sono state rese note dall' Aia le designazioni arbitrali per le partite della 20a giornata di di Serie C (1a di ritorno) (vedi foto in alto).

Designazioni arbitrali Serie A 19^ giornata: Dionisi per Juventus-Cagliari FantaMaster Inter, designazioni arbitrali: match col Torino a Guida Guida per i nerazzurri, con Banti al Var. Di Bello per il Milan, Massimi al Napoli. Genoa-Atalanta affidata a Paolo Valeri ...

Empoli-Milan, scelto l’arbitro del match L’AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali per le gare della 19esima giornata di Serie A. Ecco l’arbitro di ...

L'AIA (associazione Italiana Arbitri) ha reso note ledella 19° giornata del campionato di Serie A, ultima del girone di andata e ultima dell'anno solare. La designazione di Napoli - Spezia. Questa la sestina completa designata ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Sono state rese note dall' Aia leper le partite della 20a giornata di di Serie C (1a di ritorno) (vedi foto in alto).Guida per i nerazzurri, con Banti al Var. Di Bello per il Milan, Massimi al Napoli. Genoa-Atalanta affidata a Paolo Valeri ...L’AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali per le gare della 19esima giornata di Serie A. Ecco l’arbitro di ...