Denuncia marito per stupro, pm: “Non è reato, l’uomo deve vincere resistenza della donna” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una decisione che fa discutere. Un pm della Procura di Benevento ha chiesto l’archiviazione della Denuncia di una donna per una presunta violenza sessuale domestica da parte del marito. Secondo il magistrato, come si legge negli atti, sarebbe normale “vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, tende a esercitare quando un marito tenta un approccio sessuale”. Nelle motivazioni – riportate dal Fatto Quotidiano – i presunti atti violenti Denunciati dalla donna sono ritenuti “fatti carnali che devono essere ridimensionati nella loro portata” anche perché commessi “in una fase del rapporto coniugale in cui” lei “ha messo seriamente in discussione la ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una decisione che fa discutere. Un pmProcura di Benevento ha chiesto l’archiviazionedi unaper una presunta violenza sessuale domestica da parte del. Secondo il magistrato, come si legge negli atti, sarebbe normale “quel minimo diche ogni, nel corso di una relazione stabile e duratura, tende a esercitare quando untenta un approccio sessuale”. Nelle motivazioni – riportate dal Fatto Quotidiano – i presunti atti violentiti dallasono ritenuti “fatti carnali che devono essere ridimensionati nella loro portata” anche perché commessi “in una fase del rapporto coniugale in cui” lei “ha messo seriamente in discussione la ...

MediasetTgcom24 : Denuncia marito per stupro, pm: 'Non è reato, normale che un uomo superi resistenze sessuali' #stupro… - BraveHeart1961 : RT @manginobrioches: In due giorni, due sentenze che lasciano senza parole: la condanna di #MimmoLucano, nullatenente ma arricchito, e l'ar… - alessandro1846 : RT @charliecarla: Denuncia il marito per stupro, e la pm: «Non è violenza, l'uomo deve vincere resistenza della donna» che «ha messo seriam… - charliecarla : Denuncia il marito per stupro, e la pm: «Non è violenza, l'uomo deve vincere resistenza della donna» che «ha messo… - Mariang47614228 : RT @GiancarloDeRisi: Una donna denuncia il marito perché la forza a fare sesso e la pm che fa? 'Sono normali resistenze che l'uomo deve vin… -