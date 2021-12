Denuncia il marito per stupro, per il pm non è reato: “Normale superare le resistenze della moglie” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Benevento, 20 dic — Andare contro la volontà della propria consorte e imporle un rapporto sessuale non è stupro, ma un Normale tentativo di «vincere la sua resistenza»: lo ha scritto un pm della procura di Benevento riguardo un caso di presunta violenza sessuale avvenuta all’interno delle mura domestiche. La frase ha, come prevedibile, innescato una tempesta di polemiche. Leggi anche: Marocchino segrega e picchia la moglie, il pm italiano lo assolve: la motivazione è assurda Secondo il magistrato che ha chiesto l’archiviazione della Denuncia, ritiene infatti che sarebbe Normale «vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, tende a esercitare quando un marito tenta un approccio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 dicembre 2021) Benevento, 20 dic — Andare contro la volontàpropria consorte e imporle un rapporto sessuale non è, ma untentativo di «vincere la sua resistenza»: lo ha scritto un pmprocura di Benevento riguardo un caso di presunta violenza sessuale avvenuta all’interno delle mura domestiche. La frase ha, come prevedibile, innescato una tempesta di polemiche. Leggi anche: Marocchino segrega e picchia la, il pm italiano lo assolve: la motivazione è assurda Secondo il magistrato che ha chiesto l’archiviazione, ritiene infatti che sarebbe«vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, tende a esercitare quando untenta un approccio ...

