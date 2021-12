Denise Pipitone ultime notizie: opposizione respinta, indagine archiviata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono bastate poche settimane per arrivare al capitolo finale di questa vicenda. Pochissimi minuti fa le ultime notizie dalla Sicilia sul caso Denise Pipitone. Il gip di Marsala, accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato l’indagine sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, sparita da Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004. L’avvocato Giacomo Frazzitta e tutto il pool che assiste la famiglia di Piera Maggio e Piero Pulizzi, avevano presentato richiesta di opposizione, che però non è andata a buon fine. Nella nuova indagine, iniziata nell’aprile del 2021, lo ricordiamo, gli indagati erano 4 tra cui l’ex moglie del padre naturale di Denise, Anna Corona, che rispondeva di sequestro di persona e due falsi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono bastate poche settimane per arrivare al capitolo finale di questa vicenda. Pochissimi minuti fa ledalla Sicilia sul caso. Il gip di Marsala, accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato l’sulla scomparsa della piccola, sparita da Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004. L’avvocato Giacomo Frazzitta e tutto il pool che assiste la famiglia di Piera Maggio e Piero Pulizzi, avevano presentato richiesta di, che però non è andata a buon fine. Nella nuova, iniziata nell’aprile del 2021, lo ricordiamo, gli indagati erano 4 tra cui l’ex moglie del padre naturale di, Anna Corona, che rispondeva di sequestro di persona e due falsi ...

