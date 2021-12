Denise Pipitone, mamma Piera: “Non finirà mai, scopriremo verità” (Di martedì 21 dicembre 2021) “Chi ha rapito Denise” Pipitone “deve sapere che non finirà mai e che presto o tardi scopriremo la verità. Denise, da 17 anni, viene rapita ogni giorno…”. A sottolinearlo su Facebook è Piera Maggio, la mamma della piccola sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, dopo la decisione del gip di Marsala di archiviare le nuove indagini sul caso, accogliendo la richiesta della Procura. Ma per il gip Sara Quittino l’archiviazione “non significa ‘abbandonare’ ogni speranza o concreta possibilità di far luce sull’andamento dei fatti”. Lo scrive lo stesso gip di Marsala, aggiungendo: “Anzi. Come sottolineato dai pm all’udienza camerale è interesse della Procura e, aggiunge questo giudicante, è interesse della magistratura nel suo ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) “Chi ha rapito“deve sapere che nonmai e che presto o tardila, da 17 anni, viene rapita ogni giorno…”. A sottolinearlo su Facebook èMaggio, ladella piccola sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, dopo la decisione del gip di Marsala di archiviare le nuove indagini sul caso, accogliendo la richiesta della Procura. Ma per il gip Sara Quittino l’archiviazione “non significa ‘abbandonare’ ogni speranza o concreta possibilità di far luce sull’andamento dei fatti”. Lo scrive lo stesso gip di Marsala, aggiungendo: “Anzi. Come sottolineato dai pm all’udienza camerale è interesse della Procura e, aggiunge questo giudicante, è interesse della magistratura nel suo ...

