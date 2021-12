Delia e le "corna" ad Alex Belli durante il GfVip? Altro che "paparazzata": "Fatto sesso, ecco le prove" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ancora una volta Delia Duran al centro del gossip. Anzi, si tratta di un vero polverone dopo l'uscita di Alex Belli (il suo compagno) dalla casa del Grande Fratello Vip. Ora parla Carlo Cuozzo, l'uomo che era stato paparazzato con Delia Duran. Ora dice: “Storia finta? Abbiamo Fatto l'amore”. Lei non commenta. Ma il punto resta uno: come mai Cuozzo vuole dirlo a caratteri cubitali? Forse per avere pubblicità in Rete? Forse per essere invitato in studio da Signorini? Intanto, a Verissimo sono stati intervistati da Silvia Toffanin Alex Belli e Delia Duran. Dopo quell'intervista Cuozzo parte a raffica: “Non è assolutamente una storia finta…Non mi sono prestato a nulla…Quella sera ci siamo baciati e abbiamo Fatto l'amore…”. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ancora una voltaDuran al centro del gossip. Anzi, si tratta di un vero polverone dopo l'uscita di(il suo compagno) dalla casa del Grande Fratello Vip. Ora parla Carlo Cuozzo, l'uomo che era stato paparazzato conDuran. Ora dice: “Storia finta? Abbiamol'amore”. Lei non commenta. Ma il punto resta uno: come mai Cuozzo vuole dirlo a caratteri cubitali? Forse per avere pubblicità in Rete? Forse per essere invitato in studio da Signorini? Intanto, a Verissimo sono stati intervistati da Silvia ToffaninDuran. Dopo quell'intervista Cuozzo parte a raffica: “Non è assolutamente una storia finta…Non mi sono prestato a nulla…Quella sera ci siamo baciati e abbiamol'amore…”. La ...

DioBenedicaMe : RT @ioscioccataa: Delia: “Soleil non ha rispetto neppure per se stessa” Sempre Delia dopo le corna: #gfvip #gfvip6 #Verissimo https://t.c… - sighmarty00 : RT @ioscioccataa: Delia: “Soleil non ha rispetto neppure per se stessa” Sempre Delia dopo le corna: #gfvip #gfvip6 #Verissimo https://t.c… - succhino_ : RT @ioscioccataa: Delia: “Soleil non ha rispetto neppure per se stessa” Sempre Delia dopo le corna: #gfvip #gfvip6 #Verissimo https://t.c… - mrsilverju : RT @_giftfromvirgo_: 'E' difficile stare lontana dalla propria moglie quindi ci sta' cit. Delia. Allora, cara Delia, gente come Davide, Ald… - abcdefghijkl639 : RT @ioscioccataa: Delia: “Soleil non ha rispetto neppure per se stessa” Sempre Delia dopo le corna: #gfvip #gfvip6 #Verissimo https://t.c… -