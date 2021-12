Delia Duran smentita da Carlo Cuozzo | “Storia finta? Abbiamo fatto l’amore”

Leggi su cityroma

(Di lunedì 20 dicembre 2021)smaschera: “” Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. E tra i tanti ospiti intervistati da Silvia Toffanin c’era anche la coppia del momento: Alex Belli e. Proprio quest’ultima, parlando delle foto in cui è stata sorpresa baciarein un noto ristorante milanese, ha subito voluto chiarire che era unaper far ingelosire suo marito. In queste ultime ore però è tornato a parlare, il quale ha smascherato. Cosa ha detto? Non solo ...