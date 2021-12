Delia Duran a sorpresa: “Con Soleil solo un’amicizia, amo Alex e lo perdono” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel salotto di “Verissimo” arriva la frase che non ti aspetti: “Alex deve lavorare tanto, non mi ha portato rispetto, deve recuperare la mia fiducia e ci vorrà tempo. Lui in tre mesi ha vissuto in una bolla, si è lasciato andare troppo, ma lo amo così tanto che lo perdono”. L’attesa intervista di coppia all’attore e alla moglie Delia Duran, dopo i fatti accaduti all’interno della Casa del GF Vip, sorprende anche Silvia Toffanin. Alex interviene per spiegare l’amore che lo lega alla moglie. “Lei ha vacillato, perché ha visto che c’è stato un avvicinamento con Soleil, ma una cosa che ci ha unito sin dall’inizio è la libertà. Io e Soleil siamo uniti solo da un’amicizia. L’amore può prendere tante forme. Io ho la mia storia, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel salotto di “Verissimo” arriva la frase che non ti aspetti: “deve lavorare tanto, non mi ha portato rispetto, deve recuperare la mia fiducia e ci vorrà tempo. Lui in tre mesi ha vissuto in una bolla, si è lasciato andare troppo, ma lo amo così tanto che lo”. L’attesa intervista di coppia all’attore e alla moglie, dopo i fatti accaduti all’interno della Casa del GF Vip, sorprende anche Silvia Toffanin.interviene per spiegare l’amore che lo lega alla moglie. “Lei ha vacillato, perché ha visto che c’è stato un avvicinamento con, ma una cosa che ci ha unito sin dall’inizio è la libertà. Io esiamo unitida. L’amore può prendere tante forme. Io ho la mia storia, ...

