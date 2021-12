De Ligt spaventa la Juventus (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo l’incontro a Torino con Nedved, Mino Raiola è tornato a parlare del futuro alla Juventus di De Ligt. Il difensore olandese anche a Bologna si è dimostrato un leader difensivo in costante crescita, ma dalle ambizioni importanti non nascoste nel dopogara: “Io voglio vincere sempre – ha ribadito -, cerco sempre di fare di tutto per i tre punti. A volte mi arrabbio perché capisco gli errori tecnici, ma non quelli di mentalità”. Un accusa lanciata senza destinatario preciso, ma da trovare tra compagni di squadra e allenatore. Parole da leader a cui però hanno fatto seguito quelle del suo agente Mino Raiola in una intervista al giornale olandese Nrc: “De Ligt è pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui”. E qui lo scenario è particolare. Leggi su footdata (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dopo l’incontro a Torino con Nedved, Mino Raiola è tornato a parlare del futuro alladi De. Il difensore olandese anche a Bologna si è dimostrato un leader difensivo in costante crescita, ma dalle ambizioni importanti non nascoste nel dopogara: “Io voglio vincere sempre – ha ribadito -, cerco sempre di fare di tutto per i tre punti. A volte mi arrabbio perché capisco gli errori tecnici, ma non quelli di mentalità”. Un accusa lanciata senza destinatario preciso, ma da trovare tra compagni di squadra e allenatore. Parole da leader a cui però hanno fatto seguito quelle del suo agente Mino Raiola in una intervista al giornale olandese Nrc: “Deè pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui”. E qui lo scenario è particolare.

