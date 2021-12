De Aliprandini, sulla Gran Risa il primo podio in Coppa del Mondo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Finalmente De Aliprandini. L'aria italiana continua a fare molto bene al nostro gigantista che, dopo l’argento ottenuto l’anno scorso ai Mondiali di Cortina, ha finalmente ottenuto oggi, lunedì 20 gennaio, un bellissimo... Leggi su today (Di lunedì 20 dicembre 2021) Finalmente De. L'aria italiana continua a fare molto bene al nostro gigantista che, dopo l’argento ottenuto l’anno scorso ai Mondiali di Cortina, ha finalmente ottenuto oggi, lunedì 20 gennaio, un bellissimo...

Advertising

TgrRaiTrentino : Coppa del mondo di sci: in va Badia De Aliprandini è secondo. - GDF : Sport invernali: in Coppa del Mondo di sci alpino, primo podio in carriera nel 'Circo Bianco' per Luca De Aliprandi… - infoitsport : Gigante Alta Badia, urlo De Aliprandini: secondo sulla Gran Risa - news_mondo_h24 : Sci alpino, primo podio in carriera in Cdm per Luca De Aliprandini: è secondo sulla Gran Risa - ilcirotano : Gigante Alta Badia, urlo De Aliprandini: secondo sulla Gran Risa - -