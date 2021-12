De Aliprandini | ' Ho sciato con la testa | questo è un premio'

Advertising

Salti di gioia mentre sale sul podio, sorriso aperto: Luca Deè finalmente tra i migliori anche in Coppa del Mondo. Dieci anni dopo la prima volta ... 'Nella prima manche hoforte, ...Nella prima manche hoforte, nella seconda ho usato anche la testa. La pista era buia, ... Non è una svolta, ma una conferma dopo l'argento dei Mondiali ', le prime parole di Luca De...SCI ALPINO - Un risultato di elevato spessore per il 31enne, ormai entrato in una nuova dimensione e sempre più convinto dei propri mezzi ...L’azzurro per la prima volta sul podio di Coppa del Mondo: “Il primo obiettivo di questa stagione era essere costanti. Perché quando sei lì a giocartela sempre, prima o poi arriva...” ...