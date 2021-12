Dazn: dalla prossima stagione stop alla doppia utenza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Dazn contro i furbetti mette i primi stop per la prossima stagione: «Fatto un uso scorretto dei nostri abbonamenti» Adesso è ufficiale stop alla doppia utenza Dazn dalla prossima stagione Dopo mesi di discussioni e polemiche Dazn conferma che dalla prossima stagione non sarà più possibile utilizzare lo stesso abbonamento su due dispositivi contemporaneamente. L’unica eccezione è prevista nel caso in cui i due dispositivi siano collegati allo stesso indirizzo IP, cioè nella stessa abitazione. A spiegarlo è Veronica Di Quattro, chief revenue officer Europe di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 dicembre 2021)contro i furbetti mette i primiper la: «Fatto un uso scorretto dei nostri abbonamenti» Adesso è ufficialeDopo mesi di discussioni e polemicheconferma chenon sarà più possibile utilizzare lo stesso abbonamento su due dispositivi contemporaneamente. L’unica eccezione è prevista nel caso in cui i due dispositivi siano collegati allo stesso indirizzo IP, cioè nella stessa abitazione. A spiegarlo è Veronica Di Quattro, chief revenue officer Europe di ...

