DAZN cambia tipologia di abbonamento: c’entra la doppia utenza (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una grande novità è in arrivo a partire dall’anno nuovo per tutti gli abbonati a DAZN: come cambia la tipologia e il piano di sottoscrizione. Nuovi abbonamenti per la piattaforma di streaming video (via Screenshot)Spuntano novità sui nuovi abbonamenti DAZN in vista del 2022. Infatti la chief revenue officer della piattaforma di streaming video, Veronica Diquattro, ha concesso una lunga intervista al portale Milano Finanza. La Diquattro ha quindi fatto il punto della situazione sui lavori svolti dal colosso che da questo 2021 sta trasmettendo tutta la Serie A, con 7 partite in esclusiva per ogni giornata. Infatti la Chief Revenue ha spiegato anche gli accorgimenti fatti per evitare i disservizi anche in futuro. Ma l’intervista si è concentrata sul tema caldissimo che ha fatto infuriare gli abbonati di ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una grande novità è in arrivo a partire dall’anno nuovo per tutti gli abbonati a: comelae il piano di sottoscrizione. Nuovi abbonamenti per la piattaforma di streaming video (via Screenshot)Spuntano novità sui nuovi abbonamentiin vista del 2022. Infatti la chief revenue officer della piattaforma di streaming video, Veronica Diquattro, ha concesso una lunga intervista al portale Milano Finanza. La Diquattro ha quindi fatto il punto della situazione sui lavori svolti dal colosso che da questo 2021 sta trasmettendo tutta la Serie A, con 7 partite in esclusiva per ogni giornata. Infatti la Chief Revenue ha spiegato anche gli accorgimenti fatti per evitare i disservizi anche in futuro. Ma l’intervista si è concentrata sul tema caldissimo che ha fatto infuriare gli abbonati di ...

