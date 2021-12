David Rossi, “dai tabulati ed esame cellulare non emerge che qualcuno rispose al cellulare dopo l’orario della morte” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nessuno rispose al telefono del manager di Mps la sera del 6 marzo del 2016, quando fu trovato senza vita dopo un volo dalla finestra del terzo piano di Palazzo Salimbeni a Siena. A rivelarlo, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, sono i tabulati e l’esame del cellulare dell’uomo depositati agli atti delle due inchieste archiviate dai pm toscani. Nei giorni scorsi erano emerse le dichiarazioni di un ufficiale dei carabinieri, non presente sul posto ufficialmente, sul fatto che il pm titolare dell’inchiesta avesse risposto al cellulare di Rossi. Dal registro eventi dello smartphone sono state rilevate cento telefonate, in entrata e in uscita, dalla mattina del 3 marzo fino alle 22 del 6 marzo. L’ultima chiamata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nessunoal telefono del manager di Mps la sera del 6 marzo del 2016, quando fu trovato senza vitaun volo dalla finestra del terzo piano di Palazzo Salimbeni a Siena. A rivelarlo, secondo quanto scrive il CorriereSera, sono ie l’deldell’uomo depositati agli atti delle due inchieste archiviate dai pm toscani. Nei giorni scorsi erano emerse le dichiarazioni di un ufficiale dei carabinieri, non presente sul posto ufficialmente, sul fatto che il pm titolare dell’inchiesta avesse risposto aldi. Dal registro eventi dello smartphone sono state rilevate cento telefonate, in entrata e in uscita, dalla mattina del 3 marzo fino alle 22 del 6 marzo. L’ultima chiamata ...

Advertising

borghi_claudio : Uscire dalla full immersion in commissione David Rossi, guardare le notizie e vedere la narrazione sul salvifico gr… - borghi_claudio : Finiti i lavori oggi della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi. Il prossimo appuntamento è a Siena c… - borghi_claudio : la mia intervista per il @CorrierediSiena Siena, Borghi (Lega) sulla morte di David Rossi: 'Indagini, superficial… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: David Rossi, “dai tabulati ed esame cellulare non emerge che qualcuno rispose al cellulare dopo l’orario della morte”… - brichiel : RT @fattoquotidiano: David Rossi, “dai tabulati ed esame cellulare non emerge che qualcuno rispose al cellulare dopo l’orario della morte”… -