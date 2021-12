Daniele Bartocci vince il premio “Professionista dell’anno giornalismo sport & food” per le Fonti Awards 2021

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Milano, 20 Dicembre– È stata celebrata lo scorso 25 novembre l’undicesima edizione delLe. Durante la cerimonia, che si è tenuta presso l’Hotel Principe di Savoia di Milano, sono state premiate le realtà e i professionisti che hanno affrontato i mesi di pandemia con rigore e professionalità, distinguendosi nei rispettivi ambiti di competenza. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di LeTv, l’emittente punto di riferimento nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. La serata si è aperta con il Ceo Summit dal titolo “Il ruolo dell’innovazione: da opportunità a realtà”, seguita dalla ...

Il primo premiato della serata è stato il giovane giornalista marchigiano, eletto Professionista dell'Anno Giornalismo Sport Food. Le Fonti Awards rappresenta uno dei massimi ...... per la Televisione, a Vincenzo Farnatale, Marco Grieco, Caterina Laita, e Mario Orlando; per la categoria ufficio stampa, a Elena Severino; per il Web, a, Davide Fabris e Francesca ...(Milano 20 dicembre 2021) - Milano, 20 Dicembre 2021 - È stata celebrata lo scorso 25 novembre l'undicesima edizione del premio Le Fonti Awards. Durante la cer ...ANCONA - Si è tenuta alla Multicenter School di Pozzuoli la quinta edizione del Premio Giornalismo Internazionale Campania Terra Felix. Un'iniziativa ...