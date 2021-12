Damiano: “Il governo aumenti la sicurezza, edili in pensione 4 anni prima” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Consulente del ministero e presidente della commissione sui lavori gravosi: “Giusto il compromesso in manovra per l’uscita anticipata a 63 anni con 32 di contributi” Leggi su lastampa (Di lunedì 20 dicembre 2021) Consulente del ministero e presidente della commissione sui lavori gravosi: “Giusto il compromesso in manovra per l’uscita anticipata a 63con 32 di contributi”

Advertising

LaStampa : Damiano: “Il governo aumenti la sicurezza, edili in pensione 4 anni prima” - damiano_diana : @vitalbaa Dato che l'obbiettivo del governo è cambiato visto che il green pass è cambiato, è un po' da ipocriti mantenere il green pass. - damiano_diana : @vitalbaa Giusto, ma il governo mi sembra abbastanza allergico all'ipotesi di un obbligo vaccinale e onestamente no… - damiano_toppi : RT @Lorenzo62752880: Col tampone per entrare in Italia anche ai vaccinati con 3 dosi governo ammette che vaccino non impedisce contagio.… - damiano_chirico : RT @brandobenifei: No, gli scioperi non fanno ridere. Esprimono un punto di vista che va sempre considerato. La narrazione della destra che… -