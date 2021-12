Dalla Milano da bere alla Milano che piange (Di lunedì 20 dicembre 2021) C’era una volta la Milano da bere. Oggi c’è la Milano che piange. E quanto piange. La Gazzetta titola forte: “Così non Var”. Scrive “Clamoroso a San Siro”. Si produce in spiegazioni e spiegazioni. Hanno stabilito che Giruoid non ostacola Juan Jesus, lo scrivono in ogni salsa e in ogni modo. E in ogni pagina. In prima scrivono così: Kessie segna il pari del Milan con Giroud in fuorigioco, ma a terra. Massa richiamato al Var lo annulla considerando attiva la posizione del francese che però non tocca la palla e non ostacola Juan Jesus. Lo hanno stabilito loro che non ostacola. Nella rubrica dedicata alla moviola insistono (ovviamente). Dopo aver premesso chd ci sarà una discussione infinita, salgono in cattedra: L’attaccante francese è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) C’era una volta lada. Oggi c’è lache. E quanto. La Gazzetta titola forte: “Così non Var”. Scrive “Clamoroso a San Siro”. Si produce in spiegazioni e spiegazioni. Hanno stabilito che Giruoid non ostacola Juan Jesus, lo scrivono in ogni salsa e in ogni modo. E in ogni pagina. In prima scrivono così: Kessie segna il pari del Milan con Giroud in fuorigioco, ma a terra. Massa richiamato al Var lo annulla considerando attiva la posizione del francese che però non tocca la pe non ostacola Juan Jesus. Lo hanno stabilito loro che non ostacola. Nella rubrica dedicatamoviola insistono (ovviamente). Dopo aver premesso chd ci sarà una discussione infinita, salgono in cattedra: L’attaccante francese è ...

