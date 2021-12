Dal “veleno” al Vesuvio | cos’è cambiato?

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ammettiamolo a noi stessi, un po’ tutti, per un giorno, chi non ha sognato di essere Marty McFly di Ritorno al Futuro, per poter usare la DeLorean e viaggiare a spasso nel tempo senza (quasi) nessun intoppo. Se solo si potesse tornare indietro nel tempo, con la consapevolezza attuale, sarebbe bello chiedere a Gennaro Gattuso, il perché di alcune scelte che portano il nome di Nikola Maksimovic e Tiémoué Bakayoko. Perché permettere ed ammettere che certe partite potessero essere decise da errori di due giocatori che a Napoli non avevano più nulla da dare ed avevano terminato gli stimoli, quando la rosa permetteva di fare altre scelte. Le operazioni e le scelte Il prestito secco di Malcuit alla Fiorentina, lo scarsissimo minutaggio di un sontuoso Stanislav Lobotka, l’ampio spazio concesso a Bakayoko a danno proprio dello slovacco, le reiterate ed immotivate panchine di Amir ...