Dal film alla tv, la resa dei conti di due famiglie: i Ristuccia e i Mariani (Di lunedì 20 dicembre 2021) I personaggi di A Casa tutti bene 2021, il film di Gabriele Muccino che nel 2018 ha sbancato al box office, rivivono nell’omonima serie tv (la prima) del regista de L’ultimo bacio, in onda su Sky e in streaming su Now da stasera 20 dicembre con le prime due puntate. Non solo rivivono attraverso le interpretazioni di altri attori, ma incontreranno sul loro cammino i rancori mai sopiti. I conflitti all’interno delle famiglie Ristuccia e Mariani avranno ulteriori sviluppi e si prospetta un segreto sanguinoso che verrà rivelato nel corso delle 8 puntate. Ecco i personaggi che incontrerete nella prima serie di Gabriele Muccino, che avrà una seconda stagione. Ad aprire ciascun appuntamento una canzone – su diorami surrealisti e metafisici di Raoul Marchetti – di Jovanotti. Scritta per una nuova collaborazione ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 dicembre 2021) I personaggi di A Casa tutti bene 2021, ildi Gabriele Muccino che nel 2018 ha sbancato al box office, rivivono nell’omonima serie tv (la prima) del regista de L’ultimo bacio, in onda su Sky e in streaming su Now da stasera 20 dicembre con le prime due puntate. Non solo rivivono attraverso le interpretazioni di altri attori, ma incontreranno sul loro cammino i rancori mai sopiti. I conflitti all’interno delleavranno ulteriori sviluppi e si prospetta un segreto sanguinoso che verrà rivelato nel corso delle 8 puntate. Ecco i personaggi che incontrerete nella prima serie di Gabriele Muccino, che avrà una seconda stagione. Ad aprire ciascun appuntamento una canzone – su diorami surrealisti e metafisici di Raoul Marchetti – di Jovanotti. Scritta per una nuova collaborazione ...

