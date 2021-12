Da Giroud a Palomino | la Serie A scopre il fuorigioco fantasma

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il weekend dellaA lancia l’Inter in fuga ma imperversano le polemiche sui casi diin Atalanta-Roma e Milan-Napoli Due interpretazioni arbitrali che incidono parecchio sulla classifica diA, capeggiata da un’Inter campione d’inverno con un turno d’anticipo. Simone Inzaghi può gongolare per una fuoriche trasuda gol e spettacolo, ma anche per gli inciampi delle corregionali prime antagoniste, per lo meno fino a sabato. Poi, però, a favorire l’allungo del Biscione in vetta ecco Roma e Napoli. Ma non solo, perché al netto delle prestazioni eccellenti sciorinate dalle formazioni di José Mourinho e Luciano Spalletti, a fare la differenza anche due discutibili fischi senza i quali avremmo probabilmente osservato altri risultati. Non l’ha presa bene sabato pomeriggio Gian Piero Gasperini: «Mi ...

Lìha cercato di intervenire, mentre oggiera per terra e non poteva far niente per intervenire. È stato peggio non ammonire Demme ad inizio partita ed è stato sbagliato dare il fallo ......più di 24 ore di distanza dalle furiose proteste di Gasperini per il possibile 2 - 2 diin ... quando il cross di Ballo - Touré corretto in un primo momento da- in contrasto aereo con ...La posizione di fuorigioco di Giroud appare ininfluente, ancor più di quella di Palomino sabato in Atalanta-Roma ...e sia stato un incrocio fatale sulla strada dello scudetto, lo dirà il girone di ritorno. Il Milan è caduto nell’impatto col Napoli, che lo ha agganciato al secondo posto, riaccendendo le proprie ambi ...