Da Chicco a Chicco | il progetto di Nespresso compie 10 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "In questi primi 10di vita delabbiamo investito oltre 6 milioni di euro che ci sono serviti per recuperare 6.500 tonnellate di capsule di caffè esauste. Attraverso il recupero delle capsule esauste siamo riusciti a donare a Banco Alimentare della Lombardia e del Lazio 4.000 quintali di riso che le due associazioni hanno utilizzato per donare oltre 4 milioni di piatti di riso ai più bisognosi. Siamo felici di poter annunciare che quest'anno abbiamo donato al Banco Alimentare del Lazio 224 quintali di riso che serviranno per donare 250.000 piatti di riso ai più bisognosi". Lo ha dichiarato Chiara Murano, Sustainability & She Manager diItaliana, in occasione della consegna del riso da parte dia Banco Alimentare del Lazio, nell'ambito del ...