Advertising

emmapor14 : @Scazzaturo @LazioOpinioni @chicco_1990 @RosellaLara19 @pasqualevidetta E lei invece cosa dice mi scusi? I “no-vax”… - Davide64662104 : Sul sito di Chicco Mitraglietta Mentana scrivono che tra le ipotesi c’è quella di portare la durata del green pass… - TV7Benevento : 'Da Chicco a Chicco', il progetto di Nespresso compie 10 anni... - figliodeifiori : @kittesencul e chicco fa pure lo spiritoso, oltretutto. - Chicco_dal_1974 : @paologoriburde La mia preferita, con una spolverata di reggiano... -

Ultime Notizie dalla rete : Chicco Chicco

Adnkronos

Un impegno che da 10 anni Nespresso porta avanti per il territorio nel quale opera, l'Italia, e che si esprime anche attraverso il programma 'Nespresso per l'Italia' nel quale il progetto 'Da...... insieme a noi, partecipano a questo viaggio per trasformare undi caffè in undi riso. Il nostro supporto a Banco Alimentare della Lombardia e del Lazio esprime appieno lo spirito e l'...Roma, 20 dic. "In questi primi 10 anni di vita del progetto abbiamo investito oltre 6 milioni di euro che ci sono serviti per recuperare 6.500 tonnellate di cap ...Milano, 20 dicembre 2021 - In occasione della Giornata internazionale della Solidarietà umana - che si celebra oggi - Nespresso ribadisce il proprio impegno al fianco di Banco Alimentare della Lombard ...