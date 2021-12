Da Chicco a Chicco, 4 mln di piatti di riso ai più bisognosi in 10 anni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - 'Da Chicco a Chicco', il progetto creato da Nespresso per il recupero e il riciclo delle capsule di caffè esauste in alluminio, compie 10 anni. Nel 2021 sono stati donati 700 quintali di riso proveniente dal compost realizzato col caffè esausto delle capsule Nespresso, l'equivalente di 780.000 piatti destinati a oltre 300.000 persone. Dal 2011 il progetto ha permesso di donare oltre 4 milioni di piatti di riso, per oltre 4.000 quintali di riso, permettendo di supportare circa 300.000 persone e 1.600 strutture caritative ogni anno. In occasione della Giornata internazionale della Solidarietà umana, Nespresso ha effettuato una nuova donazione a Banco Alimentare della Lombardia e Banco ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - 'Da', il progetto creato da Nespresso per il recupero e il riciclo delle capsule di caffè esauste in alluminio, compie 10. Nel 2021 sono stati donati 700 quintali diproveniente dal compost realizzato col caffè esausto delle capsule Nespresso, l'equivalente di 780.000destinati a oltre 300.000 persone. Dal 2011 il progetto ha permesso di donare oltre 4 milioni didi, per oltre 4.000 quintali di, permettendo di supportare circa 300.000 persone e 1.600 strutture caritative ogni anno. In occasione della Giornata internazionale della Solidarietà umana, Nespresso ha effettuato una nuova donazione a Banco Alimentare della Lombardia e Banco ...

