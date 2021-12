Cyber-Mafia | il vero pericolo del terzo millennio

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Pensare che le mafie moderne non approfittino degli immensi affari che possono essere realizzati nelspazio è un gravissimo errore di valutazione. I nuovi mafiosi hanno già assoldato i migliori hacker per impegnarli a pieno regime in tutte le loro attività illegali su Internet. Le-mafie saranno la nuova frontiera criminale del. Per l’Interpol questa variante criminale costa all’Europa circa 750 miliardi l’anno. Stiamo vivendo la “digitalizzazione” del crimine organizzato ma non ce ne rendiamo conto e soprattutto non stiamo reagendo in termini di strategie moderne di lotta a un simile fenomeno criminoso. Il costo sociale dei crimini informatici è maggiore di quello legato al traffico di droga. Da qualche tempo le mafie utilizzano il web per fare affari in ogni parte del globo. In questo modo ...