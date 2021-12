Crystal Palace | tifosi organizzano raccolta fondi per acquistare il cartellino di Gallagher

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un’iniziativa piuttosto singolare arriva dalla Premier League, più precisamente daidel. Se il club ha già 20 punti dopo 17 giornate ed è a +9 sulla zona retrocessione, il merito è soprattutto di Conor. Il centrocampista inglese sta infatti trascinando la squadra di Vieira a suon di gol (sei) e assist (tre). C’è però un particolare che va preso in considerazione. Il calciatore è di proprietà del Chelsea ed attualmente è alsolo in prestito. Proprio per questo motivo, idelle Eagles hanno organizzato una. A riportarlo è il Sun, spiegando che i supporters del club avrebbero intenzione diildel giocatore. La cifra ...