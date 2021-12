Crisi Milan: ceduti 11 punti in 40 giorni all’Inter | Serie A News (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Milan di Stefano Pioli è in caduta: ha vinto soltanto 2 gare contro Genoa e Salernitana nell'ultimo periodo. In attacco fa tanta fatica Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ildi Stefano Pioli è in caduta: ha vinto soltanto 2 gare contro Genoa e Salernitana nell'ultimo periodo. In attacco fa tanta fatica

Advertising

PianetaMilan : Crisi @acmilan: ceduti 11 punti in 40 giorni all’@Inter | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM #MilanNapoli… - LuigiPirillo54 : RT @FabRavezzani: Un gol annullato ingiustamente MA CON 8 PUNTI IN 7 GARE È CRISI - MILAN NAPOLI 0-1 - marfan986 : @paolobertolucci Resta la prestazione orrenda di un Milan in crisi!parliamo di calcio - infoitsport : Crisi di risultati, gioco sterile e infortuni: questo Milan si è perso - Sportmediaset - milansette : Crisi di risultati, gioco sterile e infortuni: questo Milan si è perso - Sportmediaset -