Covid | Zingaretti | Contrario a tampone per chi ha il Super Green pass

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zingaretti

TG24.info

si è detto, invece, d'accordo sulla possibilità di ridurre la validità della certificazione verde.... la parola alla scienza per spiegare- 19 Vaccinati in Italia: quanti sono? Il report in ...nel 2020 Tutti i bollettini sulla situazione dei contagi in Italia nel 2021 Ore 11.42 -: "...Una proposta che l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato lancia in un'intervista al Messaggero e che, oggi, il presidente Nicola Zingaretti valuterà. L'obiettivo è cercare di evitare la zona gialla gi ...Ansa. LAZIO – Dal 23 dicembre l’obbligo di mascherina sarà in vigore su tutto il territorio della Regione grazie a un’ordinanza del presidente Nicola Zingaretti. L’obbligo era già in vigore nella Capi ...