Covid, Zaia: “Puntare sul tampone fai da te” (Di lunedì 20 dicembre 2021) VENEZIA – Bisogna Puntare sul tampone anti Covid fai da te. E’ quanto sottolinea, a ‘Mattino Cinque’, il governatore del Veneto Luca Zaia. “Noi siamo stati i primi a presentare il cosiddetto tampone fai da te. Se avessimo continuato a insistere su quella via oggi potremmo dire ai cittadini che l’autosomministrazione in azienda potrebbe essere una realtà. E’ impensabile che con le strutture pubbliche, oltre ai privati, si riesca a dare risposte oltre questi livelli qua. E lo dice la Regione che fa più tamponi a livello nazionale, noi arriviamo a 140-160mila ma oltre non vai”, dice Zaia commentando le nuove ipotesi al vaglio per contenere i contagi, come quella di fare il tampone per i grandi eventi, su cui aggiunge: “Queste sono tutte scelte di sanità pubblica, ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 dicembre 2021) VENEZIA – Bisognasulantifai da te. E’ quanto sottolinea, a ‘Mattino Cinque’, il governatore del Veneto Luca. “Noi siamo stati i primi a presentare il cosiddettofai da te. Se avessimo continuato a insistere su quella via oggi potremmo dire ai cittadini che l’autosomministrazione in azienda potrebbe essere una realtà. E’ impensabile che con le strutture pubbliche, oltre ai privati, si riesca a dare risposte oltre questi livelli qua. E lo dice la Regione che fa più tamponi a livello nazionale, noi arriviamo a 140-160mila ma oltre non vai”, dicecommentando le nuove ipotesi al vaglio per contenere i contagi, come quella di fare ilper i grandi eventi, su cui aggiunge: “Queste sono tutte scelte di sanità pubblica, ...

Advertising

Adnkronos : Il governatore del #Veneto: 'Vaccinare contro la volontà non è da Paese civile, serve campagna di comunicazione'.… - Agenzia_Ansa : Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia. In 24 ore i contagi son… - Corriere : Zaia: «Da lunedì prossimo il Veneto sarà in zona gialla» - REstaCorporate : Ci sono 10 vaccini obbligatori, con quello del #Covid si va ad 11. #Zaia invece da buon leghista ignorante, propone… - REstaCorporate : @Adnkronos Ci sono 10 vaccini obbligatori, con quello del #Covid si va ad 11. #Zaia invece da buon leghista ignoran… -