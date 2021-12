Covid, variante Omicron: 58 probabili casi nell'area Toscana Centro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Firenze, 20 dicembre 2021 - Sono 58, da venerdì a oggi (lunedì 20 dicembre), i casi probabili di variate Omicron del Covid nell'area della Toscana Centro. È quanto comunica la direzione dell'Azienda ... Leggi su lanazione (Di lunedì 20 dicembre 2021) Firenze, 20 dicembre 2021 - Sono 58, da venerdì a oggi (lunedì 20 dicembre), idi variatedeldella. È quanto comunica la direzione dell'Azienda ...

Advertising

trash_italiano : leggendo notizie covid, variante, tamponi, lockdown - valigiablu : La storia misteriosa della variante Omicron ci ricorda che nessuno si salva da solo | @ettoremeccia - SkyTG24 : Omicron, Andreoni: 'Buca AstraZeneca ma non 3 dosi Pfizer. Picco contagi tra 2 settimane' - Z3r0Rules : RT @HBritaly: #Omicron #Sudafrica #covid ??Se tutto il mondo è preoccupato per la variante Omicron, andiamo a vedere proprio in Sudafrica,… - maci17295402 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ma non ti vergogni ?? Non fai altro che fomentare disordini e malcontenti, sei la v… -