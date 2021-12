Covid, ultime news. Il bollettino: 16.213 casi e 137 morti, tasso di positività al 4,8% (Di martedì 21 dicembre 2021) Processati 337.222 tamponi. Salgono i ricoveri ordinari (+375, 8.101) e in terapia intensiva (+21, 987). Italia vicina alla zona arancione, giovedì Cabina di regia con il premier Draghi: sul tavolo la riduzione della validità del Green Pass. Fa discutere l'ipotesi di tampone anche per i vaccinati per assistere agli eventi. L'Ema, intanto, ha autorizzato il vaccino Novavax, il quinto raccomandato nell'Ue Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 dicembre 2021) Processati 337.222 tamponi. Salgono i ricoveri ordinari (+375, 8.101) e in terapia intensiva (+21, 987). Italia vicina alla zona arancione, giovedì Cabina di regia con il premier Draghi: sul tavolo la riduzione della validità del Green Pass. Fa discutere l'ipotesi di tampone anche per i vaccinati per assistere agli eventi. L'Ema, intanto, ha autorizzato il vaccino Novavax, il quinto raccomandato nell'Ue

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 16.213 i nuovi casi, 137 le vittime. Tasso di positività al 4,8%. Il bollettino delle ultime 24 o… - NicolaPorro : Solo a Roma 45 licei e istituti occupati nelle ultime settimane. Già Covid e politica hanno fatto la loro parte: ra… - AnnaEle79097356 : RT @MMmarco0: Nelle ultime 24 ore in Italia quasi 400 nuovi ricoveri e 137 decessi per Covid. Non aver ripristinato lo smartworking e non c… - Mediagol : Salernitana, casi covid nel gruppo squadra: bloccata la partenza per Udine. Le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Covid Gb, nuovi casi ancora sopra 90mila. Londra cancella i festeggiamenti di Capodanno Sono 91.743 i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna , che continua a collezionare primati da inizio pandemia. Tra i positivi dell'ultimo giorno 8.044 sono da variante Omicron che fino ad oggi ...

Allarme Omicron, Londra cancella i festeggiamenti per Capodanno Ore 18.35 - Un positivo al Covid, stop alla trasferta della Salernitana La Salernitana comunica che ... a causa dell'emergenza pandemica, che ha provocato nelle ultime settimane un brusco rialzo di ...

Covid ultime notizie: il punto in Toscana - Cronaca - lanazione.it LA NAZIONE Netto aumento dei contagi a Siracusa: 43 in più in 24 ore solo nel capoluogo Di questi 528 sono ricoverati con sintomi nei vari reparti ordinari Covid dell’isola, mentre sono 63 le persone in terapia intensiva (3 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore). I decessi riportati oggi ...

Covid Italia, 16.213 contagi e 137 morti: bollettino 20 dicembre (Adnkronos) - Sono 16.213 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute ...

Sono 91.743 i nuovi casi di- 19 registrati nelle24 ore in Gran Bretagna , che continua a collezionare primati da inizio pandemia. Tra i positivi dell'ultimo giorno 8.044 sono da variante Omicron che fino ad oggi ...Ore 18.35 - Un positivo al, stop alla trasferta della Salernitana La Salernitana comunica che ... a causa dell'emergenza pandemica, che ha provocato nellesettimane un brusco rialzo di ...Di questi 528 sono ricoverati con sintomi nei vari reparti ordinari Covid dell’isola, mentre sono 63 le persone in terapia intensiva (3 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore). I decessi riportati oggi ...(Adnkronos) - Sono 16.213 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute ...