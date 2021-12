Covid, Toti: “Liguria non farà Natale in arancione” (Di lunedì 20 dicembre 2021) GENOVA – “La Liguria non farà Natale in arancione. La situazione è complessa ma non va drammatizzata. L’Italia è uno dei Paesi che ha affrontato meglio la pandemia perché ha avuto la guida solita e autorevole del Governo ma anche perché ha un sistema sanitario diffuso sul territorio che nonostante le criticità ha saputo affrontare i momenti più difficili. Sarà un Natale prudente ma sono ottimista. La campagna di vaccinazione ha ridotto le ospedalizzazioni e quindi la risposta del sistema è migliorata e poi arriveranno nuovi farmaci contro il Covid. Abbiamo preso la strada giusta”. Così Giovanni Toti (foto), il presidente della Regione Liguria nel corso di “Restart Liguria. Le risorse del Pnrr”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 dicembre 2021) GENOVA – “Lanonin. La situazione è complessa ma non va drammatizzata. L’Italia è uno dei Paesi che ha affrontato meglio la pandemia perché ha avuto la guida solita e autorevole del Governo ma anche perché ha un sistema sanitario diffuso sul territorio che nonostante le criticità ha saputo affrontare i momenti più difficili. Sarà unprudente ma sono ottimista. La campagna di vaccinazione ha ridotto le ospedalizzazioni e quindi la risposta del sistema è migliorata e poi arriveranno nuovi farmaci contro il. Abbiamo preso la strada giusta”. Così Giovanni(foto), il presidente della Regionenel corso di “Restart. Le risorse del Pnrr”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Covid, Toti: 'Liguria non farà Natale in arancione' - Erica43581765 : RT @BaravalleLuca: Il… sempre più credibile @GiovanniToti. #toti #terzadose #vaccini #Covid_19 #COVID19 #COVIDIOTS #GreenpassObbligatorio… - antbar12 : RT @bisagnino: Covid, Toti: “Tamponi anche ai vaccinati messaggio sbagliato, piuttosto fare distinguo tra seconde e terze dosi” https://t.c… - bisagnino : Covid, Toti: “Tamponi anche ai vaccinati messaggio sbagliato, piuttosto fare distinguo tra seconde e terze dosi” - infoitinterno : Covid, Liguria da domani (20 dicembre) in zona gialla. Toti: 'Non bisogna drammatizzare, ma serve attenzione e prud… -