Covid Toscana: 6 decessi (età media 81,7 anni), oggi 20 dicembre, 955 contagi, crescono ricoveri e terapie intensive (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 7.493 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.403 a Firenze, 658 a Prato, 697 a Pistoia, 549 a Massa Carrara, 712 a Lucca, 760 a Pisa, 434 a Livorno, 568 ad Arezzo, 381 a Siena, 233 a Grosseto, 98 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

