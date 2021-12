Covid Svizzera, 20.496 contagi e 48 morti registrati in 3 giorni (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nelle ultime 72 ore, in Svizzera si sono registrati 20.496 nuovi contagi, 48 decessi e 226 ricoveri per il Covid-19. Lo rende noto l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) che, come ogni lunedì, annuncia i dati riguardanti gli ultimi tre giorni. Lunedì scorso, l’Ufsp ha annunciato 23.511 casi, ovvero 3.015 in più. Lo stesso giorno si contavano 46 decessi e 273 ricoveri. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 122.695, ovvero 1.408,77 ogni 100.000 abitanti. A trovarsi attualmente in cure intensive sono 678 persone. I pazienti Covid occupano il 36,80% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione complessivo del 79,40%. Nel corso delle ultime 72 ore sono stati trasmessi i risultati di 156. 602 test, con un tasso ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nelle ultime 72 ore, insi sono20.496 nuovi, 48 decessi e 226 ricoveri per il-19. Lo rende noto l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) che, come ogni lunedì, annuncia i dati riguardanti gli ultimi tre. Lunedì scorso, l’Ufsp ha annunciato 23.511 casi, ovvero 3.015 in più. Lo stesso giorno si contavano 46 decessi e 273 ricoveri. Negli ultimi quattordici, il numero totale di infezioni è 122.695, ovvero 1.408,77 ogni 100.000 abitanti. A trovarsi attualmente in cure intensive sono 678 persone. I pazientioccupano il 36,80% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d’occupazione complessivo del 79,40%. Nel corso delle ultime 72 ore sono stati trasmessi i risultati di 156. 602 test, con un tasso ...

