Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Il 2022 sia l'anno che mette fine alla pandemia' #covid - Agenzia_Ansa : Allarme dell'Oms: 'Siamo di fronte a uno tsunami di casi di Covid'. Nel Regno Unito, il sistema sanitario sta crean… - antbar12 : RT @ChanceGardiner: Indovinate chi è stato in Italia il più grande supporter del Remdesivir di Gilead (da 2.070 euro), che negli ultimi tri… - Fabio__Sp : @Nemo__GG @iostoconlitalia @MaraSaba @chetempochefa @RobertoBurioni Cos'e' che consiglia OMS ? - carlamartamari : RT @MediasetTgcom24: Covid, Oms: 'Il 2022 sia l'anno che mette fine alla pandemia' #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oms

Il 2022 deve essere l'anno 'in cui mettiamo fine alla pandemia' da- 19. Lo ha detto il direttore generale dell', Tedros Adhanom Ghebreyesus. Con riferimento al periodo delle feste, il capo dell'si è rivolto alle persone e alle famiglie che intendono ......vax" Eppure ancora sei mesi fa l' India rappresentava un caso disu tre nel mondo, con 400 mila contagi al giorno all'apice della pandemia. In realtà, secondo quanto anticipato anche dall'...Mentre nel resto del mondo è in corso una nuova ondata di Covid-19 trainata dalla dilagante variante Omicron, l’ India fa eccezione: il ...Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato lunedì che l’anno 2022 dovrebbe essere l’anno “dove porremo fine alla pandemia” di Covi ...