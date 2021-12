Covid oggi Veneto, 2.304 contagi: bollettino 20 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 2.304 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 20 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registrano atri 5 morti. Gli attualmente positivi sono 61.404 (+ 1.243). I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.119 (+14), mentre le persone in terapia intensiva sono 167 (+8). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 2.304 ida coronavirus in, 202021, secondo numeri e datideldella regione. Si registrano atri 5 morti. Gli attualmente positivi sono 61.404 (+ 1.243). I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 1.119 (+14), mentre le persone in terapia intensiva sono 167 (+8). L'articolo proviene da Italia Sera.

