Covid oggi Vda, 40 contagi: bollettino 20 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 40 i contagi da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 20 dicembre 2021, secondo i numeri Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I positivi attuali sono 874, di cui 851 in isolamento domiciliare, 22 in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti totali sono 12.956, +15 rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 103.429, i tamponi fino ad oggi effettuati 329.769. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D'Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 487. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

