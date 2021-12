Covid oggi Toscana, 955 contagi: bollettino 20 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 955 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 20 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 955 su 15.639 test di cui 7.561 tamponi molecolari e 8.078 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,11% (17,8% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 6.874.197. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 955 ida coronavirus in, 202021, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 955 su 15.639 test di cui 7.561 tamponi molecolari e 8.078 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,11% (17,8% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 6.874.197. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Regno Unito: Boris Johnson verso l'addio, il nome del possibile successore ... tanto che secondo l'istituto di sondaggi Electoral Calculus , se si andasse a votare oggi i ... nel pieno della pandemia da Covid - 19 e, ultima in ordine cronologico, la notizia delle dimissioni di ...

Covid Toscana 20 dicembre: 955 nuovi contagi, ma con meno tamponi Firenze, 20 dicembre 2021 - Covid Toscana, i nuovi contagi registrati oggi 20 dicembre nella regione sono 955. Scendono dunque sotto i mille i nuovi casi. Da sottolineare però che con la domenica di mezzo cala il numero di ...

Covid, le news. Italia vicina a zona arancione, giovedì cabina di regia con Draghi. LIVE Sky Tg24 CORONAVIRUS, terza dose: già vaccinato un bresciano su cinque | IL FOCUS SUI COMUNI La campagna vaccinale è iniziata da poco, ma è già a buon punto. Anche se l’imperativo è fare in fretta per rinnovare la copertura di coloro che si erano immunizzati diversi mesi fa e oggi hanno una ...

Da spray nasale a 'tampone-flash', 10 progetti Sardegna contro il Covid Un macchinario portatile che dà il responso sul tampone in pochi secondi. E la scoperta di molecole che aprono la strada verso i farmaci contro il Covid-19. Sono questi alcuni dei risultati ottenuti ...

