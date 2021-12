Covid oggi Spagna | 79mila contagi e 85 morti da venerdì

Advertising

marattin : La pressione causata dal Covid sui reparti ospedalieri, dal 1 ottobre 2020 ad oggi (fonte: Bollettino del Ministero… - MediasetTgcom24 : Covid, Austria: da oggi quarantena per i non vaccinati #austria - fanpage : 'Sembra tutto così ovvio che nemmeno dovremmo scriverne. Eppure, anche oggi ci tocca leggere che le terze dosi di v… - Fernando99MG : RT @BigAndriulli: Oggi sono dieci anni che ho il sedere sulla mia spider. Cambiato? Si,ormai ne ho 42,ed oggi fare l’atleta è il mio lavoro… - Tyrannosauros78 : RT @BigAndriulli: Oggi sono dieci anni che ho il sedere sulla mia spider. Cambiato? Si,ormai ne ho 42,ed oggi fare l’atleta è il mio lavoro… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Il Sole 24 ORE

... zona gialla e ipotesi misure: situazione in Italia 20 Dicembre 2021 Dalunedì 20 dicembre la ... 'Per vaccinati letalità ormai come influenza, basta panico' 20 Dicembre 2021 "Ilper le ...... zona gialla e ipotesi misure: situazione in Italia 20 Dicembre 2021 Dalunedì 20 dicembre la ... 'Per vaccinati letalità ormai come influenza, basta panico' 20 Dicembre 2021 "Ilper le ...Impennata di contagi nel campionato inglese, che per ora non si ferma: il 16 per cento dei calciatori non è vaccinato ...Le feste natalizie sono ormai alle porte ma sono in aumento i contagi e la variante Omicron fa paura, tanto che il governo ha deciso di prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 marzo ...