Covid oggi Piemonte, 1.581 contagi e 2 morti: bollettino 20 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 1.581 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 20 dicembre. Registrati inoltre altri 2 morti. 887 i positivi dopo test antigenico, pari al 3,2% di 49.781 tamponi eseguiti, di cui 43.669 antigenici. Dei 1.581 nuovi casi gli asintomatici sono 1.058 (66,9%). I casi sono 927 di screening, 481 contatti di caso, 173 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 432.866, di cui 34.445 Alessandria, 20.8908 Asti, 13.979 Biella, 61.651 Cuneo, 33.476 Novara, 230.701 Torino, 15.555 Vercelli, 15.958 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.777 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 4.416 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati non in terapia intensiva sono 762

