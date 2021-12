Covid oggi Lombardia, 2.576 contagi e 40 morti: bollettino 20 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 2.576 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 20 dicembre 2021, secondo i numeri Covid nel bollettino della regione. Registrati altri 40 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 56.968 i tamponi effettuati, con un indice di positività del 4,5%. Negli ospedali della regione sono ricoverate 1.257 persone (+32), di cui in terapia intensiva 163 (+3). Sono 1.045 i nuovi casi positivi in provincia di Milano, di cui 514 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo 148, a Brescia 221, a Como 67, a Cremona 22, a Lecco 24, a Lodi 34, a Mantova 105, a Monza e Brianza 187, a Pavia 146, a Sondrio 66 e a Varese 343. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 2.576 ida coronavirus in, 202021, secondo i numerineldella regione. Registrati altri 40. I nuovi casi sono stati individuati su 56.968 i tamponi effettuati, con un indice di positività del 4,5%. Negli ospedali della regione sono ricoverate 1.257 persone (+32), di cui in terapia intensiva 163 (+3). Sono 1.045 i nuovi casi positivi in provincia di Milano, di cui 514 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione, a Bergamo 148, a Brescia 221, a Como 67, a Cremona 22, a Lecco 24, a Lodi 34, a Mantova 105, a Monza e Brianza 187, a Pavia 146, a Sondrio 66 e a Varese 343. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

