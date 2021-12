Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 20 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, lunedì 20 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Riflettori accesi sulla variante Omicron, sui vaccini per contrastarla, e sulle nuove misure anti Covid che potrebbero essere prese giovedì 23 dicembre quando si riunirà la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi. Sono 2.304 i contagi da coronavirus in Veneto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilcon i numeriin, lunedì 202021, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Riflettori accesi sulla variante Omicron, sui vaccini per contrastarla, e sulle nuove misure antiche potrebbero essere prese giovedì 23quando si riunirà la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi. Sono 2.304 ida coronavirus in Veneto ...

