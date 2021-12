Covid oggi Gb, altri 91.743 contagi e 44 morti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 91.743 i contagi da coronavirus in Gran Bretagna oggi, 20 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino. Solo venerdì scorso, con 93.045 positivi, era stato registrato un numero superiore dall’inizio della pandemia. Segnalati altri 44 morti. Nell’ultima settimana, caratterizzata dalla rapida diffusione della variante Omicron, i contagi complessivi superano del 60,8% il totale della settimana precedente. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 91.743 ida coronavirus in Gran Bretagna, 20 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino. Solo venerdì scorso, con 93.045 positivi, era stato registrato un numero superiore dall’inizio della pandemia. Segnalati44. Nell’ultima settimana, caratterizzata dalla rapida diffusione della variante Omicron, icomplessivi superano del 60,8% il totale della settimana precedente. L'articolo proviene da Italia Sera.

