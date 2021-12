Covid oggi Fvg, 277 contagi e 7 morti: bollettino 20 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 277 i nuovi contagi rilevati oggi, 20 dicembre 2021, in Friuli Venezia Giulia, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Eseguiti 2.671 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell’8,76%. Sono inoltre 6.184 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 43 casi (0,70%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 29, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono 295. Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 25,63% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 23,10% e quella 30-39 anni con il 12,27%. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Le vittime sono un uomo di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono 277 i nuovirilevati, 202021, in Friuli Venezia Giulia, secondo ilcon i datidella Regione. Eseguiti 2.671 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell’8,76%. Sono inoltre 6.184 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 43 casi (0,70%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 7 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 29, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono 295. Si conferma essere la prima fascia dio quella degli under 19 con il 25,63% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 23,10% e quella 30-39 anni con il 12,27%. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Le vittime sono un uomo di ...

