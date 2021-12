Covid oggi Francia, 225 morti: 3.025 pazienti in terapia intensiva (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore, in Francia si registrano 225 morti per il Covid 19. Al momento, secondo i dati di Santé France, sono ricoverati 15.918 malati Covid, di cui 3.025 si trovano in terapia intensiva. Lunedì scorso i ricoverati erano 14.527, di cui 2.752 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore, insi registrano 225per il19. Al momento, secondo i dati di Santé France, sono ricoverati 15.918 malati, di cui 3.025 si trovano in. Lunedì scorso i ricoverati erano 14.527, di cui 2.752 in. L'articolo proviene da Italia Sera.

